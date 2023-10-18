В Карелии работают пункты проката необходимых вещей для семей с детьми

Жители могут взять на прокат автокресла, детские кроватки, комоды, стульчики для кормления и пеленальные столики.

В Карелии на базе центров помощи детям работают пункты проката необходимых вещей для семей с детьми, сообщили 19 октября в паблике регионального Минсоцзащиты.



Жители республики с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи со сложным финансовым положением, могут взять на прокат автокресла, детские кроватки, комоды, стульчики для кормления и пеленальные столики.



Все вещи предоставляются бесплатно, отметили в сообществе. Срок проката составляет шесть месяцев, продление возможно при необходимости.



Как подчеркнули в источнике, для оформления проката вещей при себе необходимо иметь:



1. паспорт заявителя;

2. свидетельство о рождении ребенка;

3. СНИЛС



Куда обращаться:



Петрозаводск: Центр помощи детям «Надежда»

Лоухи: Центр помощи детям № 4

Олонец: Центр помощи детям «Солнечный»

Питкяранта Центр помощи детям № 7

Пудож Центр помощи детям № 6

Сегежа Центр помощи детям № 5