В Карелии работают пункты проката необходимых вещей для семей с детьми

Жители могут взять на прокат автокресла, детские кроватки, комоды, стульчики для кормления и пеленальные столики.
В Карелии на базе центров помощи детям работают пункты проката необходимых вещей для семей с детьми, сообщили 19 октября в паблике регионального Минсоцзащиты.
Жители республики с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи со сложным финансовым положением, могут взять на прокат автокресла, детские кроватки, комоды, стульчики для кормления и пеленальные столики.
Все вещи предоставляются бесплатно, отметили в сообществе. Срок проката составляет шесть месяцев, продление возможно при необходимости.
Как подчеркнули в источнике, для оформления проката вещей при себе необходимо иметь:
1. паспорт заявителя;
2. свидетельство о рождении ребенка;
3. СНИЛС
Куда обращаться:
Петрозаводск: Центр помощи детям «Надежда»
Лоухи: Центр помощи детям № 4
Олонец: Центр помощи детям «Солнечный»
Питкяранта Центр помощи детям № 7
Пудож Центр помощи детям № 6
Сегежа Центр помощи детям № 5
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