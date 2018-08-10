В Карелии работник обокрал хозяйку, пока ее не было дома

Полицейские Сортавальского района по горячим следам задержали подозреваемого в краже, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть Сортавальского района обратилась жительница одного из поселков. Накануне вечером некоторое время отсутствовала дома, а когда вернулась, то обнаружила пропажу 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в жилище через открытое окно, повредив москитную сетку. Стражи порядка узнали, что заявительнице помогал выполнять различные работы по хозяйству житель соседнего района. Последние несколько дней она его не видела. Оперативники установили личность помощника. Оказалось, что 39-летний житель Питкярантского района ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи совершением имущественных преступлений. Полицейские задержали подозреваемого. При нем находилась часть похищенных средств.

Кроме того, было установлено, что несколькими днями ранее подозреваемый "позаимствовал" у хозяйки еще 12 тысяч рублей. Но в тот раз он приметил, куда она прячет ключи от дома и когда потерпевшая отлучилась, воспользовался ими для проникновения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.