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Новости. Криминал
10:06, 12 Апреля 2018

В Карелии работник ЖКХ украл ружье в квартире после ремонта батареи

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Житель Калевальского района приговорен к условному сроку заключения за кражу охотничьего ружья, сообщает прокуратура Карелии.

В январе 2017 года 23-летний работник коммунальной службы занимался устранением протечки батареи в одной из квартир в поселке Боровой. Он обратил внимание на охотничье ружье, спрятанное за спинку дивана. Воспользовавшись отсутствием хозяина, мужчина похитил оружие и скрылся с места преступления.

Учитывая признание вины, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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