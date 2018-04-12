В Карелии работник ЖКХ украл ружье в квартире после ремонта батареи

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Житель Калевальского района приговорен к условному сроку заключения за кражу охотничьего ружья, сообщает прокуратура Карелии.
В январе 2017 года 23-летний работник коммунальной службы занимался устранением протечки батареи в одной из квартир в поселке Боровой. Он обратил внимание на охотничье ружье, спрятанное за спинку дивана. Воспользовавшись отсутствием хозяина, мужчина похитил оружие и скрылся с места преступления.
Учитывая признание вины, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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