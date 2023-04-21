В Карелии работника предприятия наказали за получение подкупа при строительстве лесных дорог

Суд огласил приговор бывшему работнику фирмы, проверявшему строительство лесных дорог в Сегежском районе, сообщили в Следкоме республики.

В Сегеже накануне был вынесен приговор бывшему работнику коммерческого предприятия — он был признан виновным в получении подкупа.

Как было установлено, в 2019 и 2020 годах подсудимый, принимая работы при строительстве лесных дорог, получал деньги от контрагента, содержащего лесовозные дороги. За это он, не проверяя, согласовывал акты приема-сдачи выполненных работ, в которые умышленно были внесены недостоверные сведения, увеличивающие их объем.

В общей сложности сотрудник предприятия стал богаче на 43 тысячи рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.