14:48, 24 Июля 2018
В Карелии работникам животноводческих хозяйств сделают прививки от сибирской язвы
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В связи с осложнением ситуации с заболеваемостью сибирской язвой на территории РФ и с целью недопущения заражения принято решение о проведении вакцинопрофилактики сибирской язвы в Карелии.
Об этом сообщили в Республиканской больнице имени Баранова.
"Сотрудники Республиканской больницы совместно с руководителями животноводческих организаций, расположенных на обслуживаемой территории, с учетом данных министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики уточнили примерный контингент лиц, подлежащих вакцинопрофилактике, провели с руководителями животноводческих организаций разъяснительную работу о необходимости прививки от сибирской язвы", - отметили в учреждении.
Проводятся работы по организации закупки вакцины
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