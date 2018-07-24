В Карелии работникам животноводческих хозяйств сделают прививки от сибирской язвы

В связи с осложнением ситуации с заболеваемостью сибирской язвой на территории РФ и с целью недопущения заражения принято решение о проведении вакцинопрофилактики сибирской язвы в Карелии.

Об этом сообщили в Республиканской больнице имени Баранова.

"Сотрудники Республиканской больницы совместно с руководителями животноводческих организаций, расположенных на обслуживаемой территории, с учетом данных министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики уточнили примерный контингент лиц, подлежащих вакцинопрофилактике, провели с руководителями животноводческих организаций разъяснительную работу о необходимости прививки от сибирской язвы", - отметили в учреждении.

Проводятся работы по организации закупки вакцины