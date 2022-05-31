В Карелии работники фирмы осуждены за подкуп заказчика

В Сегежском районе сотрудники коммерческой организации признаны виновными в коммерческом подкупе и получили условный срок.

Сегежский городской суд вынес приговор двум сотрудникам коммерческой организации, которых обвиняли в подкупе. Об этом информирует Следком Карелии. Подсудимым назначены наказания в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 180 тыс. рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу.

Сообщается, что фигуранты дела являлись сотрудниками коммерческой подрядной организации. Они выполняли ремонт оборудования на предприятии заказчика.

В июле и сентябре прошлого года подсудимые решили подкупить должностное лицо заказчика, чтобы избежать предстоящих проверок их деятельности. Они незаконно передали ему в качестве коммерческого подкупа деньги двумя частями по 30 тыс. рублей. Это было частью денежного вознаграждения в общей сумме 180 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Карелии арестовали главу фирмы, помогавшего осужденным избегать наказания.