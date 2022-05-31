В Карелии работнику на предприятии оторвало руку

В Сегеже возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 19 мая при производстве работ по обслуживанию котельного оборудования работник предприятия, расположенного в Сегеже, рукой попал под вращающуюся деталь и получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой руки.

Следователями проводятся следственные действия: закончен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изучаются документы по соблюдению техники безопасности на предприятии, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и виновные лица.

Расследование уголовного дела продолжается.