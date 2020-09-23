В Карелии работодатели выплатили сотрудникам зарплату после вмешательства Следкома

В ходе расследования уголовного дела приняты меры по восстановлению трудовых прав работников кондопожской компании, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты четырем работникам. При этом предприятие имело возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма задолженности составила более 300 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела руководителем следственного управления был осуществлен личный прием работников предприятия. Следователю были даны указания о принятии незамедлительных мер по полному погашению задолженности перед потерпевшими.

По результатам проведенной по уголовному делу работы руководством предприятия долги по заработной плате погашены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что резко сократилось число работников, которым не платят зарплату в Карелии.