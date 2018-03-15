В Карелии работу получает каждый второй обратившийся в службу занятости, заявляют статистики

Службы занятости Карелии в 2017 году помогли трудоустроить 12,7 тысячи человек, что составляет 55,4 % от общего числа обратившихся за помощью.

Это на 1,5% больше по сравнению с 2016 годом, сообщают "Вести Карелии". Из общего числа трудоустроенных через службы занятости, 46,2% получили постоянную работу (5,6 тыс. человек).

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