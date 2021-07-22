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В Карелии ранее судимый подросток завладел чужой банковской картой и отправился на шопинг

Новости. Криминал
07:15, 23 Июля 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСC

В Карелии перед судом предстанет подросток по обвинению в кражах, совершенных с банковской карты.

Петрозаводские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении  15-летнего подростка, обвиняемого в краже, совершенной с  банковского счета, и покушении на кражу, совершенную с банковского счета. Об этом сообщает карельский Следком.

Обвиняемый — ученик местной школы, уже имеющий судимость за совершение преступлений против собственности.

По версии следствия, в марте этого года подросток, находясь в одном из поселков Пряжинского района, обнаружил визитницу с деньгами и банковской картой. Воспользовавшись тем, что собственник имущества рядом отсутствует, обвиняемый посещал магазины, где расплачивался найденной банковской картой.  Он использовал функцию оплаты без ввода «пин-кода».

Последнюю покупку подросток не смог приобрести, поскольку на банковской карте не хватило денег.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено  в  виде лишения свободы на срок до шести лет, рассказали в Следкоме.

Ранее сообщалось, что подросток в Карелии украл мопед, решив, что он никому не нужен после смерти владельца.

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