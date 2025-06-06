В Карелии раскрыли преступление воронежских мошенников

Полиция раскрыла преступление 2023 года связанное с интернет-магазином мошенников.

Сегодня, 2 июля, в Карелии раскрыли преступление двухлетней давности. В МВД рассказали, что жительница Петрозаводска обратилась в 2023 году в полицию из-за того, что ее сын наткнулся в социальных сетях на интернет-магазин мошенников.

Весной 2023 года подросток нашел группу интернет-магазина, где якобы продавали брендовую одежду и обувь. Парень выбрал вещи, которые хотел приобрести, и связался с администратором сообщества. В диалоге ему объяснили, что покупку можно совершить только по предоплате полной стоимости вещи, объяснив это тем, что товар якобы привозят из-за рубежа и закупают на личные деньги.

«Продавец» отправил реквизиты счета, покупатель перевел ему 16 тысяч рублей с банковской карты мамы. По идее, заказ должен был приехать через две недели, но заказанные кроссовки так и не пришли. Он зашел в группу магазина и увидел, что его заблокировали. Следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

В ходе следствия выяснилось, что преступники живут в селах Воронежской области и оба родились в 2003 году. Оба молодых человека признались в совершенном. Оказалось, что молодые люди выкупили уже существующее сообщество, где уже были подписчики, но переделали его оформление под магазин брендовых товаров. Фотографии для каталога они взяли из интернета. Они пропадали и блокировали подписчиков, как только получали деньги. Свой преступный бизнес они вели с февраля по май 2023 года. На сегодняшний день зарегистрировано девять подобных случаев. В полицию уже обращались жертвы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калуги, Москвы и Ноябрьска.