В Карелии раскрыто дело о краже бидонов

В Пудожском районе оперативники разыскали местного жителя, который не смог пройти мимо чужой бани, сообщили в МВД республики.
В полицию Пудожского района поступило заявление от 63-летней местной жительницы, пожаловавшейся на кражу алюминиевых бидонов.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — 34-летнего ранее судимого за кражи местного жителя. Тот признался, что, проходя мимо двора заявительницы, увидел баню не смог не забраться туда. Оттуда пудожанин вынес два алюминиевых бидона, которые спрятал, а на следующий день сдал их в пункт приема металла за тысячу рублей, которую затем пропил.
Уголовное дело возбуждено о краже, совершённой с проникновением в помещение.
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