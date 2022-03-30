В Карелии раскрыто дело о краже бидонов

В Пудожском районе оперативники разыскали местного жителя, который не смог пройти мимо чужой бани, сообщили в МВД республики.

В полицию Пудожского района поступило заявление от 63-летней местной жительницы, пожаловавшейся на кражу алюминиевых бидонов.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — 34-летнего ранее судимого за кражи местного жителя. Тот признался, что, проходя мимо двора заявительницы, увидел баню не смог не забраться туда. Оттуда пудожанин вынес два алюминиевых бидона, которые спрятал, а на следующий день сдал их в пункт приема металла за тысячу рублей, которую затем пропил.

Уголовное дело возбуждено о краже, совершённой с проникновением в помещение.