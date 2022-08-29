В Карелии рассеянный водитель врезался в стоящий автомобиль (ФОТО)

Возле аэропорта «Петрозаводск» произошло столкновение двух машин — одна из них стояла на обочине.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Прионежском районе на 1 километре автодороги «Подъезд к аэропорту города Петрозаводск» произошло ДТП с участием двух автомобилей. Инцидент произошел 9 сентября в 11.25 утра.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Opel Corsa отвлекся от управления и врезался в стоящий автомобиль Hyundai Tucson.

В аварии пострадала 51-летняя пассажирка «корейца». По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» были выложены фото этой аварии.