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В Карелии расширены меры поддержки семей участников СВО

Новости. Общество
11:33, 02 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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По инициативе главы Карелии с 1 декабря для детей из семей участников СВО в школах теперь организуют двухразовое горячее питание.

Кроме школьников, бесплатными обедами обеспечат и студентов средних профессиональных учебных заведений.

В  ведомственную целевую программу «Адресная социальная помощь» на 2022 год  внесен ряд изменений, касающихся мер поддержки семей участников СВО. С 1 декабря по инициативе главы республики Артура Парфенчикова для детей этой категории граждан в школах будет организовано двухразовое горячее питание. Ранее они обеспечивались только завтраками.

— Кроме школьников, бесплатное питание получат и студенты средних профессиональных учебных заведений, — сообщила на совещании в Правительстве республики заместитель премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Кроме того, программой расширен список категорий граждан, которые имеют право на получение единовременной материальной помощи при догазификации индивидуальных жилых домов: в перечень добавлены ветераны боевых действий.

Как рассказала министр социальной защиты Ольга Соколова, в декабре в Карелии будет запущен новый механизм обращения за получением мер поддержки — подать заявление семьи участников СВО смогут через портал Госуслуг.

— В декабре все субъекты России подключат к сервису «Оказание помощи» на едином портале Государственных и муниципальных услуг. Министерство социальной защиты Карелии определено уполномоченным органом, которое будет принимать заявления на получение региональных мер поддержки. Через портал Госуслуг гражданин сможет подать заявление, отметив те меры поддержки, в которых он нуждается. Министерство рассмотрит заявление и примет решение, относится ли обратившийся человек к категории членов семьи участника С. О. Это мы будем делать вместе с военкоматом. При принятии положительного решения заявление будет направлено исполнителю, который предоставит меры поддержки, — пояснила министр.

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