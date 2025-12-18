На прямую линии президента России попал вопрос о строительстве онкоцентра в Петрозаводске

Он коснулся перенесенных сроков строительства и сдачи в эксплуатацию нового онкологического диспансера в Петрозаводске. Пояснение дал Михаил Охлопков.
Начало строительства нового онкологического диспансера в Петрозаводске перенесено на 2027 год, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков у себя на странице в соцсети и отдельно разъяснил нюансы при строительстве.
Он сообщил, что в 2026 году проведут корректировку проектно-сметной документации (ПСД) под новые нормативы и прохождение государственной экспертизы, а само строительство запланировано на 2027 год. Диспансер будет находиться рядом с Республиканской больницей им. В.А. Баранова и оказывать высокотехнологичную помощь пациентам со всей Карелии.
В диспансере разместятся поликлиника, отделения для амбулаторного и паллиативного лечения, онкогинекологии и торакальной хирургии, неврологический кабинет.
Для лечения будут закуплены два современных линейных ускорителя.
