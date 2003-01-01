В Карелии рассказали, на какие товары снизились цены в ноябре

В ноябре 2025 года в Карелии зафиксировано снижение цен на ряд товаров длительного пользования.

Как сообщает Банк России, это стало результатом охлаждения потребительского спроса на фоне высокой ключевой ставки и укрепления рубля.



Подешевели компьютеры, телевизоры, другая электроника и бытовая техника. В частности, снижение коснулось мониторов, ноутбуков, электропылесосов и холодильников. Также в ноябре в регионе подешевел бензин.



— В условиях высоких ставок вклады сохраняют привлекательность, поэтому жители республики предпочитают больше сберегать и меньше тратить, в том числе и на покупки в кредит. В результате потребительский спрос уменьшается, и цены на товары растут медленнее, а на некоторые даже снижаются», — пояснила главный экономист Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Анастасия Жерновенкова.

Годовая инфляция в Карелии в ноябре замедлилась до 7,51% после 8,71% в октябре. Месячный рост цен в ноябре составил 0,46%. На этом фоне несколько подорожали мебель и стройматериалы, спрос на которые вырос в связи с увеличением объёмов жилищного строительства в регионе.

