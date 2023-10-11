В Карелии рассмотрят уголовное дело в отношении 16-летней обвиняемой

Девушку обвиняют в хищении денег у пожилой женщины.

Следователи Беломорского межрайонного отдела завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки, обвиняемой в мошенничестве, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии 12 октября.

По данным следствия, в августе 2023 года обвиняемой на телефон поступило предложение от незнакомца, который рассказал о возможности получения материального вознаграждения за хищение денег у пожилой женщины.

Злоумышленники, с которыми девушка состояла в преступном сговоре, по телефону рассказали пожилой женщине, проживающей в поселке Лоухи, о том, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП, и для урегулирования ситуации нужно заплатить.

Испуганная женщина согласилась, после чего обвиняемая пришла к ней по месту проживания и получила от нее 680 тысяч рублей, которые в дальнейшем перевела мошенникам.

По ходатайству следователя наложили арест на имущество обвиняемой и ее законных представителей в размере более 800 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд, сообщили в источнике.