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В Карелии растет число лесных пожаров

Новости. Общество
11:36, 03 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Рогозин
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С начала пожароопасного сезона на территории республики произошло 102 лесных пожара, сообщает Минприроды Карелии.

По данным ведомства, за минувшие сутки в лесах Карелии обнаружен один небольшой пожар в Пряжинском районе на площади 0,25 га. Предварительная причина пожара – нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 102 пожара. Лес выгорел на территории площадью более 430 га. В прошлом году на начало июля было зарегистрировано 80 лесных пожаров на площади 583 га.

Больше всего пожаров в этом году произошло в Суоярвском (20), Медвежьегорском (13), Лахденпохском (12), Кондопожском (8), Лоухском (8) районах.

По предварительным итогам, основные причины возникших пожаров – неосторожное обращение с огнем местным населением (75 пожаров), грозы (15 пожаров), переход огня с линейных объектов (9 пожаров), линии электропередач (2), выжигание травы (1).

В Минприроды напомнили, на территории республики введен особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за нарушение от 20 до 40 тысяч рублей; юридические лица – от 300 до 500 тысяч рублей. А если в результате пожара причинен крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность: до 10 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии -8814-2-55-55-80.

Ранее съехавший в кювет автомобиль "устроил" лесной пожар в Карелии.

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