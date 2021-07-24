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В Карелии растет число лесных пожаров

Новости. Происшествия
08:28, 25 Июля 2021
фото: правительство Карелии

За сутки количество пожаров увеличилось до 21.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» по состоянию на 00:00 25 июля, в Карелии действует 21 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 11 064 гектар. Сутками ранее в республике было зарегистрировано 19 пожаров, их площадь составляла 10977 гектар.

В регионе задействовано 24 работника ФБУ «Авиалесоохрана», 21 работник ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», 10 работников ГБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов».

Ранее сообщалось, власти Карелии выделят дополнительно 50 млн рублей на борьбу с лесными пожарами.

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Комментарии

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Вася
2021-07-25 09:58:13
главная проблема - Украина, Порошенко,
Иван
2021-07-25 09:56:49
Запустили ситуацию с пожарами , теперь видимо и не потушить .
Off
2021-07-25 09:24:50
как так ? Губер обещал потушить к вчерашнему дню.. Солнцеликий будет недоволен.. :)
кир
2021-07-25 09:53:17
офф, иди погуляй. Тебе вредно переживать за других. Язычники любят поклоняться огню. Хорошо, что не куришь. Куряки леса поджигают.
Изя
2021-07-25 09:35:11
Off, опять всё провалил )))) :)
наташка
2021-07-25 08:48:43
Рано или поздно все это закончится (с). Кроме визга оффа
Гость
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