В Карелии растет число лесных пожаров

За сутки количество пожаров увеличилось до 21.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» по состоянию на 00:00 25 июля, в Карелии действует 21 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 11 064 гектар. Сутками ранее в республике было зарегистрировано 19 пожаров, их площадь составляла 10977 гектар.

В регионе задействовано 24 работника ФБУ «Авиалесоохрана», 21 работник ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», 10 работников ГБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов».

Ранее сообщалось, власти Карелии выделят дополнительно 50 млн рублей на борьбу с лесными пожарами.