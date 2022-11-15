В Карелии растет число недостроенных загородных домов из-за падения доходов населения  

В Карелии появилось большое количество «недостроев», когда люди привлекали свои и кредитные средства, но не смогли построить объект.

Об этом сообщил РБК эксперт по недвижимости Алексей Самарин.

«Они рассматривали дома как для себя, так и виде инвестиции, вложили, например, 8 млн. руб, а хотят продать за 12 млн. руб. Однако такие объекты тоже сейчас стоят», — пояснил Самарин.

Как отмечают эксперты ЦИАН, загородный дом — не является покупкой первой необходимости, поэтому в ситуации общей неопределенности многие отложили сделку. В целом с января по середину ноября 2022 года потенциальная активность желающих купить дом была на 12% ниже, чем в аналогичном периоде 2021 года, подсчитали аналитики.

Структура спроса также изменилась на фоне падения доходов: покупателей чаще интересовали меньшие площади и более скромные бюджеты. Доля тех россиян, кто рассматривает приобретение дома в бюджете до 5 млн рублей, выросла с 56 до 65%, а тех, кто планировал покупку дома в бюджете от 10 млн рублей, снизилась с 22 до 17%.

