В Карелии растет число заболевших — за сутки выявлено 336 инфицированных коронавирусом

В ковидных стационарах лечатся почти 1000 человек, из них 74 в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 12 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 78342 инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За прошедшие сутки выявлено 336 инфицированных, из них непривитых — 332 (98,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 968 пациентов, в состоянии средней тяжести — 891 человек, в тяжёлом — 74 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 73785 человек, за последние сутки — 295.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1031 человека.