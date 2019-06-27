В Карелии растет официальная безработица

Новости по теме
Загрузка...
Численность жителей Карелии, зарегистрированных в службах занятости как безработные, растет почти каждый месяц и к концу мая увеличилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зарегистрирован в январе (на 1,3%), феврале (на 5,7%), марте (на 9,1%), в апреле (на 16,7%).
В мае рост безработицы замедлился, но, тем не менее, количество зарегистрированных в службах занятости в конце месяца было на 11,8%, чем в мае прошлого года. Общее число официально зарегистрированных безработных составило 6775 человек.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
24.06.2019, 13:53
25.06.2019, 12:10
25.06.2019, 10:25
24.06.2019, 10:45
21.06.2019, 12:14
Аналитика
Сегодня 13:24
Обществоведение
В рамках программы поддержки местных инициатив заброшенный пустырь в микрорайоне Кукковка III будет благоустроен и на нем появятся уникальные для Петрозаводска арт-объекты.
26.06.2019 11:48
24.06.2019 13:53
24.06.2019 12:48
24.06.2019 09:12
Чтиво
26.06.2019 15:40
Личное мнение
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
21.06.2019 13:23
13.06.2019 10:56
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии