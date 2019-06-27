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Новости. Экономика
14:56, 27 Июня 2019
фото: ТАСС / Митя Алешковский

В Карелии растет официальная безработица

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Численность жителей Карелии, зарегистрированных в службах занятости как безработные, растет почти каждый месяц и к концу мая увеличилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зарегистрирован в январе (на 1,3%), феврале (на 5,7%), марте (на 9,1%), в апреле (на 16,7%).

В мае рост безработицы замедлился, но, тем не менее, количество зарегистрированных в службах занятости в конце месяца было на 11,8%, чем в мае прошлого года. Общее число официально зарегистрированных безработных составило 6775 человек.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".  

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