В Карелии растет заболеваемость ОРВИ

Эпидпорог не превышен, но заболевших ОРВИ стало больше на прошлой неделе в Карелии.
На прошлой неделе за медпомощью обратились 3832 человека. Это на 229 случаев больше, чем неделей ранее. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора Карелии.
— Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 31,2%. Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах, — уточнили в ведомстве.
Выделены риновирусы, сезонный кроновирус, бокавирусы, COVID-19 (33 случая). Вирусы гриппа не обнаружены.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики: сократить посещение мест массового скопления людей, использовать маску в общественных местах, регулярно мыть руки и промывать нос, проветривать помещения и делать влажную уборку, употреблять продукты с витамином С. Специалисты подчеркивают, что необходимо обращаться за медицинской помощью при первых симптомах респираторных заболеваний и категорически не рекомендуют самолечение. Для профилактики внебольничных пневмоний советуют одеваться по погоде, избегать переохлаждений и вести здоровый образ жизни.