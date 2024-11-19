В Карелии растет зарплата педиатров: так утверждает hh.ru

Российский сервис по поиску работы утверждает, что возможный доход педиатров работодатели нарастили до 90 000 рублей.

Аналитики hh.ru подвели итоги 10 месяцев 2024 года и выяснили, насколько востребованы педиатры в России, а также какую зарплату может получить такой специалист.

С января по октябрь 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru порядка 12 тыс. вакансий для педиатров, что соответствует спросу прошлого года.

Регионами-лидерами по спросу на этих специалистов за 10 месяцев этого года стали Москва (14% или почти 2 тыс. вакансий для педиатров), Московская область (11%) и Петербург (7%).

Причем в Карелии востребованность данных работников за год упала на 48%. Но, несмотря на падение числа вакансий, выросла предлагаемая педиатрам зарплата. Карельские работодатели нарастили возможный доход педиатров на 55% до 90 тыс. рублей.