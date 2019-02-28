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Новости. Общество
13:50, 28 Февраля 2019
фото: © ТАСС / Александр Рюмин

В Карелии расторгли договор с подрядчиком, устроившим несанкционированную свалку медицинских отходов

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Факт нарушения условий договора на вывоз и утилизацию опасных медицинских отходов был обнаружен еще в декабре, сообщили в Минздраве Карелии.

В декабре 2018 года государственным унитарным предприятием "Медтехника" был установлен факт нарушения условий договора на вывоз и утилизацию эпидемиологически опасных медицинских отходов класса "Б", заключенного с подрядной организацией: отходы складировались в промзоне для накопления и последующего вывоза.

Руководством ГУП "Медтехника" подрядчику была направлена претензия с требованием устранить нарушения. Свалка не была ликвидирована, поэтому договор был расторгнут.

В прокуратуру отправили обращение. По факту нарушения проводятся следственные действия.

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