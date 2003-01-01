В Карелии разработали концепцию создания более 20 геопарков

Ученые выделили на территории Карелии более 200 объектов геологического наследия, которые можно объединить в кластеры.

На территории Карелии можно организовать более 20 геологических парков, которые могут помочь карельской экономике. О том, что соответствующая предварительная концепция уже создана, рассказал ТАСС директор Института геологии КарНЦ РАН Сергей Светов.

По его словам, ученые выделили на территории Карелии более 200 объектов геологического наследия. Благодаря взаимодействию исследователей, бизнеса и властей некоторые из них могут потенциально стать популярными геопарками.

— У нас есть концепция, чтобы на территории Карелии организовать минимум около 20 геопарков, которые позволят привлечь местное население, бизнес, места размещения. То есть будут точки интереса, это будут красивые объекты с громадной историей, уникальной, которая каждого затронет за живое, — рассказал ученый.

Он вспомнил про одну из таких точек притяжения — горный парк «Рускеала», а также рассказал, что на территории Кондопожского района уже формируется природный рекреационный кластер. В него входит палеовулкан Гирвас, а также парк «Белая гора».

