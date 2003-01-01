В Карелии разработали минеральный порошок для дорожного строительства

Карельское предприятие «Роса» создало минеральный порошок для использования в дорожном строительстве.
Основой для производства послужили отходы обработки габбро-диабаза — известной карельской горной породы.
Новый порошок получит наименование, связанное с местом происхождения — «КарелЛит А». Как сообщили в Минпромторге республики, материал планируется использовать в составе асфальтобетонных смесей. Это позволит улучшить характеристики дорожного покрытия.
В настоящее время предприятие собирает документы для регистрации соответствия порошка техническим нормативам.
Завод «Роса» специализируется на производстве уличной мебели из вторичных полимеров с добавлением минеральных компонентов. Основой большинства моделей служат прочные ламели собственного производства. Готовая продукция отличается долговечностью — она не подвержена воздействию влаги и перепадов температур, устойчива к механическим повреждениям.
Ранее другой петрозаводский бизнесмен запатентовал посуду из камня. Изделия производят из стеатита, который добывают в Карелии. Стеатит – это природная порода, также известная как «мыльный камень» или «талькохлорит», состоящая в основном из минерала талька. Он известен своей мягкостью, гладкой поверхностью и отличными теплоизоляционными свойствами.