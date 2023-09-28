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В Карелии разваливается мост по дороге к водопаду Куми-порог, где за посещение берут деньги

Новости. Общество
15:57, 02 Октября 2023
фото: Анна Никандрова

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Деревянный мост через реку Куржма стал непроезжим, но за посещение водопада введена плата в 100 рублей.

Жители деревни Войница, в окрестностях которой расположен самый крупный на севере республики водопад Куми-порог, недоумевают по поводу введения платы за посещение природного памятника. Они не понимают, почему власти республики не обращают внимание на состояние моста, по которому туристы добирались до водопада. Мост оказался непроезжим, но ремонтировать его республиканские власти фактически отказались, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Почему в Управлении автомобильных дорог Карелии считают, что ремонт моста через реку Куржма не представляется возможным, читайте здесь.

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