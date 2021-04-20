В Карелии разваливается мост, соединяющий две части города

В Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние и стал опасен для езды.

Как сообщается в паблике «Сегежа online...», совсем разваливается мост, который соединяет две части города – старую, где расположены администрация, больница, центр культуры, и новую с жилыми микрорайонами.

"Опоры уже под углом. А сегодня посередине моста металлическая конструкция вылезла под углом 90 градусов, ее заправили, там дыра зияет, насквозь видно. А рядом ещё две полосы тоже с дырами. По нему не то что ездить ходить опасно, он может и не достоять до лета", - написала местная жительница.

Глава администрации Сегежского района Гусева Марина на своей странице в соцсети успокаивает жителей обещаниями.

«Понимаю, что беспокойство и напряжение по нашему мосту нарастает. Информирую вас, что закупочная процедура на выполнение работ по ремонту путепровода объявлена. Очень надеемся, что подрядчик найдется и все у нас получится», - написала на своей странице Марина Гусева.

Ранее, 1 апреля, глава Сегежского района устроила в сети голосование по поводу моста, поинтересовавшись: закрыть путепровод до начала проведения ремонта или все же ездить по нему на свой страх и риск. Люди разумно проголосовали за первый вариант: закрыть.

Сегодня 21 апреля, а мост все еще функционирует.

«Уважаемые жители Сегежи! Мы приносим свои извинения за те сложности, которые возникают у вас ежедневно при проезде по нашим дорогам и, конечно, путепроводу. На протяжении двух лет средства на содержание дорог району не выделялись вообще. Все, что ремонтировалось в этот период, финансировалось исключительно из бюджета города (Сегежского городского поселения). Понимаю, что имя мое не сходит с уст граждан, но мы пытаемся найти решение сложившейся ситуации. Видим, что снег сошел вместе с асфальтом, видим, что дороги, как фронтовые. Как только просохнет поверхность дорожного полотна, подрядчик незамедлительно приступит к работам. В 2021 году из бюджета Карелии выделены 58 млн руб. на содержание дорог, из которых 54 млн руб. на ремонт путепровода в Сегеже и 4 млн руб. на ремонт подъездной дороги Надвоицам. В этом году будет выполнен ремонт опор, пролетных строений, подпорной стенки подхода №2 нашего путепровода. Полный ремонт мостового полотна путепровода и ремонт подходов будут выполнены в 2022 году. Стоимость работ по замене полотна путепровода - 102 млн рублей», - рассказала Гусева.