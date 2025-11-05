249 пациентов доставила санавиация Карелии с начала года

Мобильные хирургические бригады в Карелии обеспечат необходимым оборудованием.
С начала 2025 года вертолет санитарной авиации совершил 159 вылетов, рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Карелии.
— В сопровождении специалистов к месту лечения транспортированы 249 пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в том числе 26 детей, из них 8 малышей в возрасте до года. Из разных районов республики пациенты доставлены в профильные отделения медицинских организаций Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Большинство пациентов — с сердечно-сосудистыми катастрофами и травмами, — уточнили в Минздраве.
Сейчас успешно восстанавливается женщина, получившая тяжелую черепно-мозговую травму в Сегежском районе. В июле она была доставлена реанимобилем в Республиканскую больницу имени В. А. Баранова. Нейрохирурги оказали помощь, стабилизировали состояние и вертолетом санитарной авиации транспортировали в Санкт-Петербург для дальнейшего высокотехнологичного лечения.
В начале октября мужчина с черепно-мозговой травмой доставлен вертолетом из Сортавалы. Пациент прооперирован нейрохирургами, пролечен в стационаре и уже выписан домой.
В режиме онлайн специалисты территориального центра медицины катастроф консультируют коллег в районах республики в тяжелых случаях, когда пациентам центральных районных больниц необходима экстренная хирургическая помощь и возможная дальнейшая транспортировка к месту лечения. С начала года специалисты провели около 300 таких консультаций.
Сейчас в Минздраве развивают мобильную хирургическую помощь. Она требуется, когда пациента нельзя транспортировать ни по воздуху, ни в автомобиле и надо оперировать на месте. В ведомстве решают вопрос об обеспечении таких врачебных бригад оборудованием и инструментарием.