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В Карелии разыскивают 38-летнего мужчину, который уехал со станции Деревянка и пропал

Новости. Происшествия
10:54, 06 Ноября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Доброспас"
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Поиски ведутся с 1 ноября, сообщается в паблике "Доброспас".

Сотрудники отдела полиции по Прионежскому району разыскивают пропавшего без вести Васильева Дмитрия Николаевича, 1982 года рождения, который 1 ноября уехал из дома со ст. Деревянка в Петрозаводск и с того момента его местонахождение неизвестно

Приметы: на вид 40 лет, рост 165-170 см, обычного телосложения, волосы русые, стрижка короткая.

Был одет во все черное - черные болоньевые брюки, черная куртка, черная толстовка с капюшоном.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 1 октября, полиция Прионежского района просит сообщить по телефону: +7-911-403-62-66, +7(8142)57-96-16, 739-022 или 02 (с мобильного - 102).

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