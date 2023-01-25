В Карелии разыскивают без вести пропавшего постояльца дома престарелых (ФОТО)

В Олонецком районе полицейские ищут пенсионера из села Видлица, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Олонецкого района разыскивают без вести пропавшего Александра Михайловича С., 1961-го года рождения. 21 января 2023 года он ушел из социального учреждения в селе Видлица Олонецкого района, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Не имеет постоянного места жительства. Может находиться в Олонце или Кондопоге.

Всех, кто знает, где находится разыскиваемый, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8-911-661-93-58, 8-814-36-414-18.