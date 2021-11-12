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В Карелии разыскивают бездомного, подозреваемого в грабеже (ФОТО)

Новости. Общество
11:34, 24 Декабря 2021
фото: © МВД Карелии

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Полицейские Сортавальского района разыскивают бездомного, скрывшегося от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Сортавальского района разыскивают подозреваемого в грабеже Олега Б., 1975 года рождения, не имеющего постоянного места жительства.

С сентября 2021 года мужчина скрывается от органов дознания. Может находиться среди людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 921 220 28 44, 8 814 304 41 50 или 02 (с мобильного — 102). Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-24 11:51:38
Снова заселить ими привычные места обитания при Советах. И делов то. :)
Вася
2021-12-24 11:50:13
у нас все хорошо, а если и не очень хорошо, то в этом виновата Америка...
Гость
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