В Карелии разыскивают бездомного, подозреваемого в грабеже (ФОТО)

Полицейские Сортавальского района разыскивают бездомного, скрывшегося от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Сортавальского района разыскивают подозреваемого в грабеже Олега Б., 1975 года рождения, не имеющего постоянного места жительства.

С сентября 2021 года мужчина скрывается от органов дознания. Может находиться среди людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 921 220 28 44, 8 814 304 41 50 или 02 (с мобильного — 102). Конфиденциальность гарантируется.