В Карелии разыскивают девушку 2008 года рождения

Полиция Карелии просит помощи в поисках несовершеннолетней Эрики Безруковой.
Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Безрукову Эрику Александровну, 2008 года рождения, которая пропала 15 сентября.
— 15 сентября она выехала из Костомукши в поселок Деревянка Прионежского района. До настоящего времени на связь не выходила, — сообщили в пресс-службе полиции.
Приметы: на вид 17 лет, волосы темные.
Была одета: светлая джинсовая куртка, зеленые брюки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой или видел её после 15 сентября, сообщить по телефонам: 8(8142)-73-90-22; 57-96-16 или 02.
