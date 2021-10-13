В Карелии разыскивают мужчину с татуировкой на пол-лица

Полицейские разыскивают мужчину с татуировкой «листья зеленого цвета», подозреваемого в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Прионежского района разыскивает Руслана Сергеевича Г., 1991 года рождения, подозреваемого в совершении имущественного преступления.

Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 178 см, волосы светло-русые короткие, на лице с левой стороны (на щеке и лбу) татуировка «листья зелёного цвета».

Полиция просит всех, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать их по номерам телефонов: 89114018356, 89114050874, а также (814-2)739-029, или 02 с мобильного 102.

Конфиденциальность гарантируется.