В Карелии разыскивают мужчину, скрывшегося от полиции

Обвиняемый в преступлении житель Прионежья ушел от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники МВД Прионежского района разыскивают скрывшиегося от органов дознания Александра Вадимовича Т., 1988 года рождения. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Полиция просит всех, кто знает, где находится обвиняемый, сообщить в дежурную часть Прионежского района по телефонам: 8-814-2-57-96-16, 8-911-660-57-27 или 739-600.

Конфиденциальность гарантируется.