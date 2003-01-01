В Карелии разыскивают пропавших супругов из Мурманской области

Поисковый отряд предполагает, что они могут находиться в Карелии.

Светлана Гришачкина (47 лет) и Дмитрий Гришачкин (51 год) выехали 6 августа из Мурманска в Кандалакшу на черном внедорожнике UAZ 3151 Hunter и не вышли на связь. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» предполагает их возможное нахождение в Карелии, о чем они сообщили в паблике в ВК.

Приметы:

Светлана Гришачкина: рост 160 см, плотное телосложение, русые волосы, голубые глаза.

Дмитрий Гришачкин: рост 190 см, плотное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Контакты для информации:

8 (800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)

8 (921) 030-88-49 (инфорг Вера)

112 (экстренный номер)