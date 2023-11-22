В Карелии разыскивают пропавшую без вести девушку

Полиция ищет покинувшую общежитие девушку-подростка.
Как сообщили в МВД Карелии, полиция устанавливает местонахождение Полины Сергеевны К., 2006 года рождения, пропавшей 10 ноября.
Девушка самовольно покинула общежитие колледжа в Медвежьегорске. По имеющейся информации, она может находиться в Петрозаводске.
Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемой, просят звонить в полицию по телефонам: 8-981-402-06-14 или 02.
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