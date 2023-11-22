В Карелии разыскивают пропавшую без вести девушку

Полиция ищет покинувшую общежитие девушку-подростка.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция устанавливает местонахождение Полины Сергеевны К., 2006 года рождения, пропавшей 10 ноября.

Девушка самовольно покинула общежитие колледжа в Медвежьегорске. По имеющейся информации, она может находиться в Петрозаводске.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемой, просят звонить в полицию по телефонам: 8-981-402-06-14 или 02.