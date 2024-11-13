В Карелии разыскивают скрывшуюся от правоохранителей горожанку

Полиция Кондопоги просит помочь в розыске местной жительницы.

Сотрудники полиции Кондопожского района устанавливают местонахождение скрывшейся от органов дознания Оксаны Игоревны У., 1984 года рождения. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемой, просят сообщать в полицию по телефонам: 8-814-51-2-09-12, 8-814-51-2-09-13.

Конфиденциальность гарантируется.