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В Карелии ребенка на велосипеде сбил неизвестный, скрывшийся с места ДТП

Новости. Происшествия
10:18, 21 Апреля 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В результате аварии в Сортавале маленький велосипедист с травмами попал в больницу.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в Сортавале, на 263 километре автодороги «Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 „Кола“» неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил велосипедиста — 9-летнего школьника.

Водитель после происшествия скрылся, сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают его личность.

Маленький велосипедист, пострадавший в аварии, был госпитализирован с травмами.

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