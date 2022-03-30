В Карелии ребенка на велосипеде сбил неизвестный, скрывшийся с места ДТП

В результате аварии в Сортавале маленький велосипедист с травмами попал в больницу.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, в Сортавале, на 263 километре автодороги «Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 „Кола“» неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил велосипедиста — 9-летнего школьника.
Водитель после происшествия скрылся, сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают его личность.
Маленький велосипедист, пострадавший в аварии, был госпитализирован с травмами.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание