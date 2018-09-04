В Карелии ребенок катался на краденом велосипеде

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В Костомукше сотрудники вневедомственной охраны обнаружили похищенный велосипед. На нем катался несовершеннолетний.
Как рассказали в карельском управлении Росгвардии, горный велосипед стоимостью около 15 тысяч рублей числился "в угоне" с 29 августа. Его описание было передано всем дежурным нарядам.
"Утром 1 сентября при заступлении на службу сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о всех нераскрытых преступлениях последнего времени. Около полудня группа задержания Костомукшского ОВО на улице Антикайнена заметила ребёнка, который катался на велосипеде, по описанию соответствующем ориентировке", - отметили в ведомстве.
Велосипед был изъят. В настоящее время выясняется, как он попал в руки несовершеннолетнего.
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