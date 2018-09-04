В Карелии ребенок катался на краденом велосипеде

В Костомукше сотрудники вневедомственной охраны обнаружили похищенный велосипед. На нем катался несовершеннолетний.

Как рассказали в карельском управлении Росгвардии, горный велосипед стоимостью около 15 тысяч рублей числился "в угоне" с 29 августа. Его описание было передано всем дежурным нарядам.

"Утром 1 сентября при заступлении на службу сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о всех нераскрытых преступлениях последнего времени. Около полудня группа задержания Костомукшского ОВО на улице Антикайнена заметила ребёнка, который катался на велосипеде, по описанию соответствующем ориентировке", - отметили в ведомстве.

Велосипед был изъят. В настоящее время выясняется, как он попал в руки несовершеннолетнего.