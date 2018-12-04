В Карелии ребенок на санях скатился под колеса автомобиля

В Питкярантском районе школьник на санях неожиданно выехал на проезжую часть и пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 3 декабря, около 20.40 вечера водитель автомобиля "Нива", двигаясь по улице 2-й Строительный квартал, в районе дома № 23 совершил наезд на 11-летнего школьника, который неожиданно выехал на надувных санях на проезжую часть.

В результате происшествия ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.