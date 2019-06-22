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Новости. Общество
14:00, 22 Июня 2019
фото: ТАСС / Станислав Красильников

В Карелии ребенок, оставшийся без попечения родителей, через суд получил жилье

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Суд обязал местную администрацию предоставить ребенку жилье, сообщили на сайте Сегежского районного суда.

Суд обязал администрацию Сегежского района предоставить ребенку в черте города благоустроенное, применительно к условиям населенного пункта, жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма.

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