В Карелии ремонтируют участок трассы А-215 до границы с Ленобласти

На объекте протяженностью 16 км проложена система водоотведения и практически завершена установка бордюров.

На автомобильной дороге А-215 в Карелии ведутся работы по капитальному ремонту участка с 58-го по 74-й километр. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.

Подрядчик уже выполнил часть работ на объекте протяженностью 16 км: проложена система водоотведения и практически завершена установка бордюров. На следующих этапах планируется замена земляного полотна и укладка трехслойного асфальтобетонного покрытия.

— Участок стыкуется с предыдущим, отремонтированным в прошлом году. Следующий отрезок - еще 15 км до границы с Ленобластью - будет завершен в 2026 году. Это будет полное завершение работ на данной автомобильной дороге, — рассказал министр транспорта Карелии Дмитрий Крылов.

После завершения работ на этих участках трассы, планируется обустройство подъезда к Петрозаводску от села Деревянное. С 2019 года, когда трасса была передана из региональной в федеральную собственность, капитально отремонтировано уже 58 км дорожного полотна.