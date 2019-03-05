В Карелии реорганизуют два подведомственных Минсельхозу республики учреждения

Власти Карелии решили реорганизовать "Республиканскую ветеринарную лабораторию".

Как следует из распоряжения правительства, к лаборатории присоединят "Республиканскую станцию по борьбе с болезнями животных".

После реорганизации объединенное учреждение получит название "Республиканский центр ветеринарии и консультирования".

Министерству сельского и рыбного хозяйства республики поручено в срок до 1 июня 2019 года провести мероприятия по реорганизации двух учреждений.