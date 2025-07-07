В Карелии решили заблокировать интернет-сайты, на которых предлагают купить «снюс»

Прокурор подал иск на блокировку нескольких сайтов, торгующих жевательным табаком

В Петрозаводске суд вынес решение о блокировке сайтов, где людям предлагают приобрести жевательный, нюхательный и сосательный («снюс») виды табака. В пресс-службе судов рассказали, что торговля подобными видами табака запрещена на территории России в соответствии с федеральным законом об охране здоровья граждан.

Известно, что суд рассмотрел дело по административному иску о блокировке 9 страниц сайтов в интернете.

— Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, таким образом, информация доступна неограниченному кругу лиц, включая несовершеннолетних. По итогам рассмотрения дела суд вынес решение об удовлетворении административных исковых требований. Решение суда обращено к немедленному исполнению, — рассказали в пресс-службе.