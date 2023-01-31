В Карелии рецидивист наставил на дядю ружью и отправился в колонию

В Кемском районе 25-летний мужчина получил 2 года 5 месяцев колонии за угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что мужчина, находясь в гостях у своего дяди, у которого периодически проживал, в шутку обозвал двоюродного брата, сына хозяина квартиры, нецензурным словом. Такое поведение дяде не понравилось, и он стал выгонять племянника из дома.

Подсудимый, решив припугнуть родственника, взял хранящееся в кладовке ружье ИЖ-43, которое ранее сам же туда и принес, и направил его в сторону обидчика. Племянник заявил, что убьет дядю. Высказанную угрозу потерпевший воспринял реально.

Суд учел прежние судимости и по совокупности приговоров назначил 25-летнему жителю Кеми наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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