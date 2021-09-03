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В Карелии рецидивист обокрал дачный участок, разобрав сарай и спилив яблоню

Новости. Криминал
12:34, 06 Сентября 2021
фото: © Денис Орлов

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Вынося с чужого дачного участка рельсы, чтобы сдать их в металлолом, мужчина уничтожил мешавшую ему яблоню, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района с заявлением о краже обратился житель Петрозаводска. С территории его дачного участка были похищены рельсы, ущерб от действий злоумышленника составил около 19 тысяч рублей. Кроме этого, неизвестный спилил яблоню и разрушил сарай, в котором хранилось имущество.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 37-летний ранее судимый петрозаводчанин. Мужчина признался в содеянном. По его словам, он видел хранившиеся на участке рельсы, поэтому воспользовался отсутствием хозяина и проник в сарай. Подозреваемый демонтировал несколько стенок хранилища и вынес стальные балки к машине, спилив мешавшую ему яблоню.

Похищенное имущество весом более 186 килограммов он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги — 16 тысяч рублей — он успел потратить.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража».

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