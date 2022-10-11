В Карелии рецидивист обокрал дачу на 2,5 тысячи рублей и получил более трех лет колонии

Житель Олонецкого района, имевший непогашенные судимости, осужден за кражу с проникновением в жилище, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 31-летний подсудимый с 6 по 22 февраля незаконно проник в дачный дом в деревне Обжа Олонецкого района. Из домика он украл различное имущество общей стоимостью 2683 рубля, принадлежащее жителю Петрозаводска.

В суде житель Олонецкого района признал свою вину в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя, имеющихся непогашенных судимостей и отмены условного осуждения по ранее вынесенному приговору, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 8 месяцев колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, находящийся в розыске мужчина попался на краже тушенки из магазина в Петрозаводске.