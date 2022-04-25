В Карелии рецидивист отправится в колонию за кражу кошелька у бывшей возлюбленной

В Калевальском районе 26-летний мужчина получил реальный срок за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Житель поселка Боровой признан судом виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Он получил 9 месяцев исправительной колонии общего режима.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, установлено, что в феврале мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру бывшей сожительницы, пока последняя спала, и тайно похитил ее кошелек, где находились 2 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, частично возместил причиненный преступлением ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание, что житель поселка Боровой в 2021 году уже был осужден за кражу велосипеда, суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, рецидивисту в Карелии грозит 6 лет колонии за кражу обогревателя.